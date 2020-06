Sky - Milik, primo sondaggio dell'Atletico con gli agenti: la situazione

Il futuro di Arek Milik sarà oggetto di discussione per diverse settimane. Non soltanto la Juventus, come raccontato nelle ultime settimane, ma sarebbe emerso anche l'Atletico Madrid tra le pretendenti per l'attaccante polacco. Ne ha parlato anche il portale gianlucadimarzio.com: "Gli occhi del mercato su Arkadiusz Milik: non solo la Juventus, ma anche l'Atletico Madrid. In giornata c'è stato un primo sondaggio da parte del club spagnolo con l'entourage del centravanti polacco del Napoli, possibile uscita dei prossimi mesi.

La situazione contrattuale con scadenza 2021 lo mette in vetrina in questa finestra di mercato, ma il Napoli per il momento è disposto solamente ad ascoltare offerte importanti senza l'inserimento di contropartite tecniche.

L'assenza di una clausola rescissoria sul suo contratto gioca a favore del Napoli, che in questo caso non può rimanere spiazzato come successe con Higuain nell'estate del 2016, proprio in un filo diretto con la Juventus. Per questo a oggi per arrivare a Milik la condizione è quella di trattare un prezzo fisso per il cartellino del giocatore, per una trattativa tutt'altro che facile da gestire".