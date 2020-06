Sky - Milik, sempre più probabile l'addio: non filtra ottimismo per il rinnovo

Il futuro di Arek Milik è sempre più lontano da Napoli: il polacco ancora non ha raggiunto l'accordo col club azzurro per il prolungamento del contratto in scadenza nel 2021. Come fa sapere la redazione di Sky Sport, la trattativa per il rinnovo resta bloccata, sempre più complicata. Per raggiungere l'accordo il tempo non manca, ma non filtra ottimismo.