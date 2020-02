Sky - Milik, si continua a trattare per il rinnovo: due i nodi, da non escludere l'addio

Il Napoli continua a trattare il rinnovo di contratto di Arkadiusz Milik. Secondo Sky Sport, la questione resta aperta ma al momento non c'è ancora l'intesa. Il nodo è legato alla clausola e all'ingaggio dell'attaccante polacco, il cui accordo scadrà nel 2021. Se non ci sarà rinnovo, non è da escludere un addio la prossima estate.