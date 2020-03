Sky - Milik via se non rinnova e arriverà un'altra punta: avanza l'idea Belotti

Il rinnovo di Milik continua ad essere ipotesi difficile. L'attaccante polacco non ha ancora raggiunto l'accordo col club azzurro e per questo motivo a fine stagione potrebbe essere ceduto. La redazione di Sky Sport fa sapere che tra le idee del Napoli per la sua eventuale sostituzione c'è Andrea Belotti del Torino, ma precisa anche che non c'è ancora nessuna trattativa. Una cosa è certa: con Petagna già acquistato e Mertens che rinnoverà, servirà un altro attaccante. Se parte Milik, ne arriverà un altro.