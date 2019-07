Sky, Modugno: "Il Napoli ha la disponibilità per un grande colpo, ma i primi obiettivi non sono semplici"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Sky, Francesco Modugno: "Grande prestazione, solida, con l'atteggiamento giusto. Battere i campioni d'Europa aiuta sul piano della fiducia e nel proseguire il lavoro. ADL ai sorteggio? Non sono certo della sua presenza, ma al di là della presenza o meno a Sky per la cerimonia, resta la volontà di dare almeno un giocatore importante ad Ancelotti. E' un mercato ancora lungo e complicato, c'è stata qualche fuga in avanti sul piano della comunicazione. Non c'è qualcosa di già fatto, ma il Napoli davanti vuole fare il grande colpo. C'è la volontà e la disponibilità economica, ma i primissimi obiettivi hanno tutti una difficoltà. Resto ottimista dopo questi giorni con il Napoli, c'è fiducia".