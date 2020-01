Sky, Modugno: "Il Napoli può prendere anche il terzino sinistro, ma dipende da Ghoulam"

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Io non escluso un esterno basso di sinistra, è una situazione che va valutata in relazione a quelle che sono le garanzie che può darti Ghoulam che vive un momento complicato dal quale non riesce ad uscire. Penso che se il Napoli dovesse trovare un'opportunità di mercato, secondo me potrebbe starci un'operazione di questo tipo. Raccontavamo dello scambio Llorente-.Politano, c'è anche il Milan, ma Llorente per caratteristiche non è il profilo tipico di Gattuso, è una situazione che monitorerei. Stiamo parlando di situazioni, non dico marginali, ma da ultimi giorni di mercato".