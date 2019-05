Sky, Modugno insiste: "Suggestione Quagliarella può prender corpo. In mediana tre obiettivi"

Incontro a casa Ancelotti per stabilire i parametri della prossima sessione di mercato. Anche Francesco Modugno, giornalista Sky, ne ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli: "Al summit a casa Ancelotti ci sono, oltre al tecnico azzurro, Aurelio ed Edo De Laurentiis, Chiavelli e Giuntoli. Gli argomenti per ora sono riservati, ma scenari, strategie e budget sono stati stabiliti. Bennacer, Almendra ed Elmas i nomi per la mediana. La suggestione Quagliarella può prendere corpo, ci sono tanti aspetti che possono portare a qualcosa di interessante. Ci si muove dentro un range di nomi con il profilo ideale. Sono tante le alternative, ma siamo ancora a maggio, aspettiamo".