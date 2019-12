Sky, Modugno: "Ottimo impatto con Gattuso! Napoli sta pensando a un nuovo Allan..."

Francesco Modugno, giornalista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il nuovo Napoli di Rino Gattuso deve dare delle risposte immediate. L'impatto col nuovo tecnico è stato piacevole per la squadra. C'è stato un primo confronto ieri e poi tanto lavoro. Gattuso ha la capacità di arrivare alla testa dei giocatori, sa come prendersi la sua anima. Mercato? Il Napoli sta pensando di prendere un nuovo Allan, poi Gattuso capirà se ci sarà bisogno di qualcos'altro".