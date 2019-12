Sky - Napoli al lavoro anche sui rinnovi: latente ottimismo per 4 azzurri

C'è chi entrerà, c'è chi andrà via, ma anche chi resterà e per di più rinnoverà. Stando a quanto riferito da Sky Sport, il Napoli sta lavorando duramente anche alla questione rinnovi. Ci sono quattro situazioni sulle quali i dialoghi sono in corso: Allan, Arkadiusz Milik, Piotr Zielinski e Nikola Maksimovic. E per tutti i dossier c'è latente ottimismo da parte del club partenopeo.