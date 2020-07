Sky - Napoli-Boga, dubbi sull'esterno: arricchirebbe un reparto già completo

Non solo Osimhen. La redazione di Sky Sport ha fatto il punto della situazione sul mercato del Napoli focalizzando l'attenzione su Jeremie Boga, esterno offensivo del Sassuolo entrato nel mirino del Napoli. L'emittente satellitare ha affermato che il prezzo del cartellino del calciatore non è un problema, il Napoli ha la forza economica per arrivare ovunque. Bisogna capire se Boga è un giocatore spendibile al posto di Insigne. Il Napoli andrebbe ad arricchire un ruolo già ingolfato anche da Lozano. E' un profilo che piace.