Sky - Napoli e Juve su Haaland: aumenta il pressing del Lipsia, soluzione gradita al giocatore

Erling Haaland (19) resta uno dei nomi caldi per le prossime sessioni di mercato. Dopo un avvio strepitoso di stagione con ben 16 gol (e sei assist) in 14 partite di campionato, ed 8 (e un passaggio vincente) in 5 di Champions League. Il Napoli - come confermato da gianlucadimarzio.com - è una delle squadre che sta seguendo con attenzione il talento norvegese, così come la Juventus e le big di Premier League.



Sullo sfondo, però, resta il Lipsia, soluzione che sarebbe gradita al giocatore: "Sull’attaccante norvegese c’è il forte pressing - scrive gianlucadimarzio.com - del Lipsia: una soluzione gradita ad Haaland, che vede nell’eventuale trasferimento in Bundesliga una tappa intermedia della sua carriera. La soluzione ideale prima eventualmente di un passaggio in un top club di primissima fascia. Salisburgo e Lipsia che, ricordiamo, hanno la stessa proprietà: fatto questo che ovviamente faciliterebbe la trattativa.