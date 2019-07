Sky - Napoli e Juve su Icardi, ma i bianconeri ora non possono muoversi: la situazione

Quale futuro per Mauro Icardi? Fosse per lui all'Inter, ma Antonio Conte ha deciso di mandarlo via e non includerlo nel nuovo progetto. Secondo Sky Sport sullo sfondo restano Napoli e Juventus. Il d.s. bianconero Paratici ha incontrato Wanda e ha voluto questo summit per manifestare l'interesse, sebbene i tempi non siano maturi per il sovraffollamento che già ha Sarri in attacco, dal momento che sull'argentino ci sono club esteri e, per l'appunto, il Napoli. Si tratta di un affare da mese di agosto, non si risolverà il cubo di Rubik in tempi brevi.