Sky - Napoli-Fiorentina, dal campo al mercato: i viola avanzano per Amrabat

Dopo il duello in campo, ecco anche quello nelle stanze del calciomercato: è ancora Napoli-Fiorentina. Stavolta non si gioca per i tre punti, ma per accaparrarsi Sofyan Amrabat dell'Hellas Verona. A riferirlo è Sky Sport, secondo cui il club azzurro ha un accordo con l'Hellas Verona, ma non ha ancora convinto il centrocampista classe '96 e non ha nessun incontro fissato col suo entourage. Si inseriscono dunque i viola, che domani parleranno con la società scaligera dopo aver fatto breccia nel giocatore, convinto dal progetto. Sarà una sfida a due, ma occhio anche all'Inter.