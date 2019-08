Sky - Napoli-Icardi, corte serrata in attesa dell'apertura: se ADL si stufa affondo su Llorente

Come procede l'affare per Mauro Icardi? Alessandro Sugoni, esperto di marcato Sky, ne ha parlato ai microfoni dell'emittente satellitare: "Non è arrivata quell'apertura che il Napoli si aspetta e si aspetta a breve. Il club azzurro ha fatto una corte serrata al giocare, facendo un'ottima offerta all'Inter. Per la Juventus invece è tutto bloccato perché ci sono tanti calciatori in attacco che non vogliono andare via come Higuain e Dybala. Se Icardi non darà questa famosa apertura, il Napoli potrebbe provare a stringere per Llorente. Vedremo quanto ancora resterà in attesa di Icardi, ma potrebbe poi fare quest'affondo su Llorente".