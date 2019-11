Sky - Napoli in pole, ma non manca la concorrenza per Amrabat: ci sono Inter e Fiorentina

Non c'è soltanto il Napoli sulle tracce di Sofyan Amrabat, centrocampista in forza all'Hellas Verona (in prestito con diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro dal Bruges) anche se adesso è la squadra che più sta spingendo. Ieri ha provato l'accelerata determinante. Nella giornata di lunedì i contatti tra le due società sono stati continui, c’è inoltre stata una conference call a Verona tra il ds azzurro Giuntoli e gli agenti del calciatore: Napoli dunque al momento in pole su Fiorentina e Inter, altre squadre interessate.