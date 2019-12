Sky - Napoli-Lobotka, c'è già la bozza d'accordo per il contratto: i dettagli

Dopo le difficoltà riscontrare nell'affare per Lucas Torreira, il Napoli è tornato su un vecchio obiettivo per il centrocampo e ha posato gli occhi nuovamente in Spagna. Stanislav Lobotka ora è il primo nome per il regista che tanto serve a Gattuso e il club azzurro avrebbe già una bozza d'accordo con gli agenti dello slovacco: quattro o cinque anni di contratto a due milioni a stagione. Per cui ora il classe '94 è un po' più vicino, come riferisce Sky Sport.