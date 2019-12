Sky - Napoli-Lobotka, parti sempre più vicine: si lavora ai dettagli

Ogni minuto che passa un pezzettino di azzurro si tatua sulla pelle di Stanislav Lobotka. Stando a quanto riferito dagli esperti di mercato Sky Sport, infatti, dopo l'incontro andato in scena oggi con il Celta Vigo a Madrid, le parti sarebbero sempre più vicine. Gli spagnoli chiedono 20 milioni come parte fissa, il Napoli invece ci arriverà tramite i bonus. Lo slovacco ha accettato un contratto quinquennale e ora si sta lavorando per limare gli ultimi dettagli dell'operazione.