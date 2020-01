Sky - Napoli-Mateta, Younes può rientrare nel discorso col Mainz: la situazione

Napoli e Mainz, in barba alle dichiarazioni ufficiali, si sono sentite in questi giorni. Anzitutto per Jean-Philippe Mateta, centravanti classe '97 che il club azzurro ha messo nel mirino, al pari di Petagna, per un eventuale rinforzo giovane in attacco. Ma nel discorso con i tedeschi - riferisce Sky Sport - s'è toccato anche l'argomento Amin Younes, esterno d'attacco in uscita dal Napoli. L'ex Ajax potrebbe rientrare nell'affare per il centravanti della Under 21 francese.