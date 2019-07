Sky - Napoli potrebbe mollare Lozano per andare su Icardi: l'argentino sarà venduto

Napoli su Mauro Icardi e non più su Lozano. Lo spiega Sky Sport, indiscrezione secondo la quale sul messicano ci sarebbe forte il Valencia e allora il Napoli starebbe pensando di seguire la pista che conduce all'argentino. L’attaccante dell’Inter, infatti, sembra destinato all’addio in virtù del possibile arrivo di uno tra Lukaku e Dzeko (con il primo attualmente favorito) e il Napoli potrebbe fiutare l’affare. L’argentino sarà messo ufficialmente in vendita dopo l’acquisto della nuova punta e il Napoli potrebbe tornare a corteggiare l’ex giocatore della Sampdoria.