Sky - Napoli vuole subito Petagna, offerta da 21mln ma la Spal cerca il sostituto

Il Napoli vuole prendere subito Andrea Petagna. Lo afferma Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, intervenuto ai microfoni di Radio Marte: “La Spal deve trovare una valida alternativa, non si possono privare del giocatore migliore che hanno, anche se i soldi offerti sono tanti. La Spal vorrebbe prendere Pinamonti, ma la situazione del ragazzo è molto complicata sul piano contrattuale. Il Napoli ha offerto 21 milioni, è un giocatore giovane per presente e futuro. È uno che è cresciuto tanto a Ferrara, credo sarebbe un grande colpo in prospettiva per il Napoli”.