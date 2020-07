Sky - Nessun ritorno di fiamma per de Paul: ad oggi non è un obiettivo

Rodrigo De Paul è uno dei profili che il Napoli in passato ha seguito da vicino, monitorato attentamente, con occhi interessati. A riportarlo è Sky Sport, secondo cui non ci si era fermati solo ad un'idea, ma il club azzurro aveva proceduto anche con i contatti. Adesso, però, non si registra un ritorno di fiamma: in questo momento - riferisce l'emittente satellitare - il centrocampista argentino non risulta un obiettivo azzurro.