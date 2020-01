Sky - Non solo Demme, il Napoli vuole due centrocampisti: ecco cosa manca per Lobotka

Non si ferma a Diego Demme il mercato del Napoli, anche per quanto riguarda i centrocampisti. Stando a quanto riferito da Sky Sport, infatti, l'idea del club azzurro è comunque quella di acquistare un altro mediano. Perché? Per una questione di coppie: servono due vertici bassi per il 4-3-3 di Gattuso, in modo che se dovesse fermarsi per qualsiasi motivo uno durante la stagione ci sarà sempre l'altro pronto a sostituirlo. Il Napoli non vuole rimanere senza regista in nessuna delle prossime partite.

LOBOTKA A UN PASSO - Il maggior indiziato porta il nome di Stanislav Lobotka. I colleghi dell'emittente satellitare riferiscono che da Castel Volturno stanno aspettando l'ok definitivo del Celta Vigo, ma in questo momento ci sono delle divergenze sulla formula di pagamento: il Napoli vorrebbe dilazionare maggiormente l'esborso da 21 milioni più 4 di prestito, ma l'affare non dovrebbe essere a rischio.