Sky - Non solo l'attaccante: ecco dove interverrà il Napoli sul mercato

Il Napoli deve sistemare tre aspetti: la punta, l'esterno offensivo e il terzino sinistro. A riferirlo è la redazione di Sky Sport. Il ruolo in cui bisognerà intervenire con forza è il ruolo di esterno basso sulla corsia mancina. Dopo l'infortunio di Ghoulam, non si è mai trovato un grande giocatore capace di far fare il salto di qualità.