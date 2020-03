Sky - Non solo Petagna e Mertens, il Napoli prenderà un altro attaccante: rischia Milik

Ci sono alcune situazioni spinose, ancora una volta, in casa Napoli per quello che riguarda i rinnovi di contratto. Stando a quanto riferito da Sky Sport, Arkadiusz Milik ha l'accordo in scadenza a giugno 2021 e l'intesa per prolungarlo non c'è. Il club azzurro, inoltre, ha già acquistato Petagna e fatto passi importanti per il rinnovo di Mertens, in più - secondo l'emittente satellitare - non ci sono dubbi sul fatto che acquisterà un altro attaccante la prossima estate. Per il polacco, quinid, lo spazio potrebbe essere ridotto al minimo.