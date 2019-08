Sky - Nuova pretendente per Tonelli: piace al Parma, concorrenza da due club di A

Il futuro di Lorenzo Tonelli sarà lontano da Napoli. Il centrale ha partecipato al pre-campionato, dopo l'ultimo anno passato alla Sampdoria, ma è consapevole che andrà via. Secondo Sky Sport sono tre le piste per lui: Fiorentina e Sassuolo da tempo sono interessate, ma negli ultimi giorni è spuntato anche il Parma, alla ricerca di un difensore per D'Aversa.