Sky - Ore decisive per Lozano, summit in programma: da superare scoglio dei diritti d'immagine

Ore decisive per Lozano al Napoli. Gli ultimi aggiornamenti arrivano da Sky Sport, con Gianluca Di Marzio che scrive così sul sito ufficiale: "Il tesseramento di Hirving Lozano sul tavolo, Mino Raiola e Aurelio De Laurentiis seduti per (ri)parlarne: è in programma per questa mattina l'incontro tra il presidente del Napoli e l'agente dell'esterno del PSV, da tempo nel mirino del club azzurro. L'obiettivo delle parti è quello di trovare il giusto accordo affinché il trasferimento del messicano in Serie A si possa concretizzare, con il problema principale che resta, al momento, legato ai diritti di immagine del giocatore".