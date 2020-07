Sky - Osimhen ha già firmato fino al 2025: al Lille 50mln pagabili in 5 anni

Luca Marchetti, giornalista Sky, esperto di mercato, ha così parlato del mercato del Napoli nel suo editoriale per TMW: "Per Oshimen si attende solo l’ufficialità: ha già firmato un contratto quinquennale a 4.5 milioni a stagione, mentre al Lille andranno 50 milioni di parte fissa pagabili in 5 anni più bonus (circa 7-8 milioni) non facili da raggiungere: saranno legati ai futuri piazzamenti del Napoli in Champions League. Nell’operazione è entrato il cartellino di Claudio Manzi, difensore classe 2000 che si trasferisce in Francia, e potrebbe rientrare anche Karnezis, terzo portiere".