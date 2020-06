Sky - Osimhen ha stregato Giuntoli: altri due nomi se Milik andrà via

Nel suo editoriale per TMW il giornalista Sky Luca Marchetti ha così commentato il futuro di Milik: "E’ un bivio importante: o rinnovo o va via. E fra le squadre che sono interessate al polacco (oltre al Tottenham) c’è proprio la Juventus. Il prezzo e l’età lo rendono un giocatore certamente appetibile.

Dovesse andare via quello il Napoli avrebbe bisogno di un attaccante. Oshimen del Lille ha stregato Giuntoli, ma non solo. Anche recentemente ci sono stati dei contatti con il suo entourage, per mantenere viva la pressione. E nella lista ci sono anche Azmoun e Jovic".