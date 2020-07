Sky, Osimhen, il Napoli può chiudere l'affare a 60 mln: Ounas possibile contropartita

Victor Osimhen è il principale obiettivo del prossimo mercato del Napoli. Come riferisce la redazione di Sky Sport la trattativa va avanti, in attesa di chiudere con il Lille la trattativa sulla base di 60 mln. Da capire se verrà inserito anche Ounas nell'operazione. Con il Lille è aperto anche il discorso per il difensore centrale Gabriel, costa 25 milioni.