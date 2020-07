Sky - Osimhen, manca ancora fumata bianca: la strategia del Napoli è chiara

Nel suo editoriale per TMW il giornalista Sky Luca Marchetti ha così parlato della trattativa per Osimhen: "Il suo viaggio in Campania, l'incontro con il presidente, la visita della città è stato molto importante. Per cominciare a definire cifre e strategia. Non è (ancora) arrivata la fumata bianca ma la strategia del Napoli è chiara: avere il sì definitivo del giocatore per poi andare a concludere la trattativa anche con il Lille, del quale si conoscono le richieste".