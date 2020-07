Sky - Osimhen-Napoli, c'è ottimismo: l'entourage non tratta con nessun altro club

In casa Napoli c'è un cauto ottimismo di fondo per quanto riguarda l'affare legato a Victor Osimhen. A riportarlo è Sky Sport, secondo cui il calciatore è lusingato dalle avances del club azzurro e il viaggio in città di qualche giorno fa ha fatto capire che l'operazione è seria. Tuttavia, manca ancora il 'sì' definitivo perché l'attaccante del Lille sta facendo ancora delle valutazioni. Non tratta con nessun'altra squadra, ma deve fare una scelta di vita e, per questo, sta prendendo un po' di tempo.