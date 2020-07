Sky - Osimhen si è promesso al Napoli: si tratta col nuovo agente per chiudere, le cifre

Nel suo consueto editoriale per TMW il giornalista Sky Luca Marchetti parla così del mercato del Napoli: "A Napoli invece Gattuso non è contento della prestazione dei suoi ragazzi, soprattutto nel secondo tempo. Ma chissà che non possa servire l'arrivo di Osimhen per ritrovare un po' il sorriso. Di sicuro a Gattuso, per il momento, non interessa particolarmente: l'obiettivo è tenere alta la concentrazione per l'oggi. E per l'immediato futuro, ovvero la partita contro il Barcellona. Ma ovviamente Giuntoli sta lavorando anche per la prossima stagione e così sta trattando direttamente con William D'Avila, nuovo procuratore di Osimhen con cui si dovrà raggiungere quell'accordo che era già arrivato con il precedente entorage del nigeriano.

Il blitz sardo, ha consolidato la posizione di vantaggio del Napoli, visto che l'attaccante si è di fatto promesso agli azzurri. Poi bisognerà concludere anche la trattativa con il Lille (cifra intorno ai 60 milioni) magari inserendo nella trattativa anche Ounas.

Osimhen comunque sarebbe l'acquisto più caro della storia del Napoli: balzerebbe in testa alla top-5 delle operazioni più onerose (tutte sotto la gestione De Laurentiis). Lozano (dal PSV) è arrivato la scorsa estate per 38 milioni, anche se l'acquisto comprendeva dei bonus: complessivamente, la cifra va considerata intorno ai 42 milioni. Dunque il messicano è da considerarsi in testa a una "classifica" che vede al secondo posto Higuain (preso dal Real Madrid per 39 milioni). A seguire Manolas (36, dalla Roma) Milik (32 Ajax) e Ruiz (30 Betis).

Al di là dell'affondo su Osimhen, gli azzurri lavorano anche su Darwin Nunez, attaccante dell'Almeria. Classe 1999 ha realizzato 16 reti in 29 partite in B spagnola che potrebbe essere considerato un investimento per il futuro. E siccome è anche extracomunitario potrebbe essere un'operazione da fare in sinergia con altre società.

Altro giocatore seguito è Luka Romero, attaccante del Maiorca (il più giovane di sempre nei top 5 campionati europei a esordire nel mondo dei professionisti, a 15 anni e 219 giorni) interessa molto alle big di Spagna, tra cui Atletico Madrid e Barcellona. In Italia il club che ha chiesto informazioni è proprio il Napoli".