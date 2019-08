Sky - Ounas-Nizza, c'è ancora qualcosa da sistemare: l'agente lavora all'accordo

Il futuro di Adam Ounas potrebbe non essere in Italia. L'attaccante algerino potrebbe approdare in Ligue 1, dove ad accoglierlo ci sarebbe il Nizza, che da qualche giorno ha superato la concorrenza del Cagliari. I francesi continuano a trattare con il Napoli per chiudere il prestito oneroso con diritto di riscatto. C'è fiducia, ma anche qualcosa da sistemare. L'agente del giocatore, che non si trova a Napoli, sta cercando di favorire l'intesa fra le parti.