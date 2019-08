Sky - Ounas, sarà cessione: con Lozano attacco saturo, l'algerino in partenza

Sembra ormai prepararsi la cessione di Adam Ounas. Dopo un'annata positiva sotto la guida di Carlo Ancelotti, il giocatore algerino avrebbe le valigie pronte: secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, con l'arrivo di Lozano il reparto offensivo del Napoli sarà saturo, a tal punto da richiedere il sacrificio di uno degli attaccanti in rosa, appunto Ounas. L'ex Bordeaux, dunque, si prepara ad una nuova avventura.