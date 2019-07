Sky - Pépé, apertura significativa al Napoli: al Lille piace anche Verdi

Nicolas Pépé ed il Napoli, una storia che sembra destinata a decollare. Ne ha parlato così il portale gianlucadimarzio.com: "Oggi sono arrivati in elicottero a Dimaro, sede del ritiro del Napoli, gli agenti di Nicolas Pépé del Lille per incontrare la dirigenza del club azzurro. Passi in avanti nella trattativa: 5 milioni la richiesta d'ingaggio per il giocatore e 5 milioni la commissione chiesta dagli agenti.

Il Napoli ha offerto 3,5 milioni di euro più 500mila di bonus al giocatore. Si registra anche la concorrenza del Manchester United, club interessato al giocatore. La trattativa resta complicata, ma rispetto a due settimane fa l'attaccante ha dato aperture più significative alla soluzione Napoli. Si continua a lavorare anche con il Lille, nell'affare potrebbero essere inseriti Ounas e Verdi che piacciono alla società francese".