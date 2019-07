Sky - Pépé-Napoli, le parti si aggiorneranno: Lille disponibile ma resta distanza, la situazione

Nicolas Pépé è il nome caldo della giornata in casa Napoli. A parlarne anche il portale gianlucadimarzio.com: "L’arrivo è stato in grande stile: gli agenti di Nicolas Pepé sono atterrati a Dimaro in elicottero per parlare con la dirigenza del Napoli. Il vero nodo per sbloccare la trattativa per il giocatore è rappresentato proprio dalla volontà del classe ‘95.

Al termine dell’incontro c’è ancora distanza tra le parti per via delle alte richieste avanzate dall’entourage di Pepé. Per questo la trattativa si preannuncia complicata, ma le parti si aggiorneranno per provare a sbloccare la situazione. Manca il ‘sì’ del giocatore per definire l’affare, visto che il club francese si è già detto disponibile a cominciare una trattativa che preveda l'inserimento nell'operazione di Adam Ounas come contropartita tecnica".