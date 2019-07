Sky - Pépé, si inserisce l'Arsenal: garanzie su ingaggio e commissioni, Napoli pronto al rilancio

Il Napoli in pressing su Nicolas Pépé, con il giocatore ivoriano corteggiato non solo dal club di De Laurentiis. Ne ha parlato il portale gianlucadimarzio.com: "Sirene inglesi per Pépé, obiettivo del Napoli. La concorrenza principale per il club azzurro arriva da oltremanica, esattamente dall'Arsenal.

I Gunners, a livello di ingaggio (e commissioni) avrebbero dato garanzie agli agenti del giocatore, quindi al momento più propensi a dare priorità a questa pista. Adesso dunque sarà da vedere se il Napoli rilancerà, forte dell'intesa raggiunta con il Lille per l'attaccante classe '95".