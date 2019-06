Sky - Per Veretout spunta la concorrenza dell'Atalanta: le ultime

È Jordan Veretout l'ultima idea in casa Atalanta, pronta a fare un tentativo con la Fiorentina per strappare ai viola (e alla concorrenza) il centrocampista francese. A riferirlo è Sky. Un'operazione che, tuttavia, non appare semplice, con pretendenti di spicco tra Italia (Napoli) ed estero pronte a tentare di mettere le mani sull'ex Nantes e Aston Villa.