Sky - Petagna-Napoli, c’è la firma sul contratto: ora può tornare a Ferrara

Andrea Petagna è un nuovo giocatore del Napoli a tutti gli effetti. Dopo le visite mediche svolte in mattinata, la punta ex Milan ha firmato il contratto che lo legherà al club azzurro. Adesso l'attaccante potrà fare ritorno a Ferrara per continuare la sua lotta salvezza con la SPAL, club al quale resterà in prestito fino alla fine di questa stagione. A riportarlo è Sky Sport.