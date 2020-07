Sky - Pezzella piace molto al Napoli, la Fiorentina si cautela: scelto il possibile rimpiazzo

La Fiorentina ha messo gli occhi sul difensore centrale del Braga David Carmo, classe '99 di proprietà dello Sporting Braga che nelle ultime settimane era stato sondato anche dal Milan. E' il nome nuovo per i viola che si stanno cautelando in vista di una possibile rivoluzione in difesa che potrebbe coinvolgere anche il capitano German Pezzella che piace molto al Napoli. Sul calciatore portoghese resta vigile anche il Cagliari. A riportarlo è Sky Sport.