Sky - Politano, la Roma accelera! Vicino uno scambio con l'Inter: i dettagli

Matteo Politano è stato accostato anche al Napoli nel corso delle ultime settimane, nell'ottica di uno scambio con Fernando Llorente. Il giocatore nerazzurro, poi, sembrava potesse finire al Milan ma adesso le cose sembra siano cambiate ancora. Secondo le ultime rivelate da Gianluca Di Marzio durante la trasmissione 'Calciomercato l'originale' su Sky Sport, Politano alla Roma e Spinazzola all'Inter sarebbe l'ultima idea: i due club hanno iniziato a confezionare oggi l'affare, che andrebbe a sistemare due esigenze, per la Roma avere un esterno d'attacco come Politano, e per l'Inter di avere un esterno in più. Il tutto è favorito dal fatto che gli agenti dei due giocatori sono gli stessi, anche la valutazione dei due giocatori è la stessa. Si lavora sulle formule, se definitive o prestito.