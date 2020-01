Sky - Politano-Milan, trattativa calda: c'è il sì al trasferimento in rossonero

Tra i nomi accostati al Napoli nel corso delle ultime settimane, c'era anche quello di Matteo Politano, individuato come pedina di scambio dell'Inter in un affare che avrebbe portato Llorente in nerazzurro ed, appunto, Politano al Napoli. Il destino dell'ex giocatore del Sassuolo pare che avrà, però, un risvolto diverso: come riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, gli agenti del giocatore avrebbero incontrato i dirigenti del Milan, dando la disponibilità al trasferimento in rossonero.