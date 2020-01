Sky - Politano, si avvicina l'addio: Conte non lo convoca per la sfida di Coppa col Cagliari

Matteo Politano è sempre più lontano dall'Inter e a conferma di tutto questo è arrivata la notizia, riportata da Sky Sport, che l'esterno non sarà convocato per la sfida contro il Cagliari di questa sera in Coppa Italia. Nelle prossime ore verrà deciso il suo futuro che non sarà comunque in nerazzurro. Politano è stato accostato anche al Napoli nelle scorse settimane, ma nelle ultime ore la soluzione Roma (in uno scambio di Spinazzola) appare quella più probabile.