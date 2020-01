Sky - Politano virtualmente del Napoli! Oggi l'ok definitivo: la ricostruzione

Matteo Politano è virtualmente un nuovo giocatore del Napoli. Le ultime su Sky Sport col giornalista Luca Marchetti, che afferma: "Oggi nel primo pomeriggio c'è stato l'ok definitivo per Politano, che attendevamo ieri. Il giocatore è virtualmente del Napoli, per l'ufficialità dobbiamo attendere un po' dato che come sappiamo i contratti da firmare sono molto lunghi. Non so se sarà già disponibile per domenica con la Juve ma ora ci sono tutti gli accordi, sia col giocatore che tra i club. E Llorente al momento resta a Napoli".