Sky - Possibile ancora la cessione per Younes: il mercato in Russia non è chiuso

Il calciomercato del Napoli in uscita potrebbe non essere concluso. C'è un calciatore che potrebbe ancora essere il lista di sbarco. Secondo quanto riferito dalla redazione di Sky Sport per Amin Younes sarebbe ancora possibile un trasferimento in Russia. Il calciatore tedesco è ormai uscito dai radar della squadra allenata da Gattuso e il calciomercato russo ancora non è chiuso.