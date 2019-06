Sky - Pressing forte per Lozano: ADL farà di tutto per accontentare Ancelotti

Il primo nome per l'attacco resta quello di Hirving Lozano. E' quanto riportato da Sky Sport, secondo cui è ancora in atto un pressing forte da parte del Napoli, per convincere sia l'entourage del giocatore che il suo club d'appartenenza, il PSV. Quello del messicano è il profilo preferito per Carlo Ancelotti e Aurelio De Laurentiis farà di tutto per accontentarlo.