Sky - Proseguirà la rivoluzione sul mercato: tre azzurri verso l'addio

Il Napoli si avvia alla rivoluzione sul mercato, in realtà già cominciata a gennaio con gli acquisti di Demme, Lobotka, Politano, Rrahmani e Petagna (questi ultimi due presi e lasciati in prestito rispettivamente a Hellas Verona e SPAL). A riferirlo è Sky Sport, secondo cui Kalidou Koulibaly e Allan potrebbero andar via, ma solo se arriveranno offerte soddisfacenti. Ancor più probabile l'addio di José Maria Callejon, in scadenza di contratto.