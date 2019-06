Sky - Real apre al prestito per James, così il Napoli può fare l'investimento Lozano: per Manolas...

Il Real Madrid ha aperto al prestito per James Rodriguez. Il Napoli lavora - riferisce Sky Sport - per ottenere un diritto di riscatto mentre il 'Decreto Crescita' aiuterà per l'ingaggio del giocatore. Con questa formula tanti club potrebbero inserirsi, ma il Napoli può vantare Carlo Ancelotti in panchina che il colombiano vuole ritrovare fortemente. Parallelamente il Napoli tratta anche Hirving Lozano per il quale invece verrebbero spesi in questa sessione quasi 50mln di euro ed un ingaggio da circa 4mln di euro al giocatore. Il problema è rappresentato dai diritti d'immagine perché in Messico è una star e guadagna circa 3mln dagli sponsor. Problema che invece non ha Manolas: il greco non ha sponsor ed il nodo è la contropartita da inserire nell'affare con la Roma.