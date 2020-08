Sky - Reguilòn, anche l'Everton di Ancelotti sul terzino sinistro

Sergio Reguilón, terzino sinistro in prestito dal Real Madrid al Sivilia, è molto ricercato sul mercato. Secondo quanto ha riferito la redazione di Sky Sport, sul calciatore spagnolo, in gol anche nell'ultima gara di Europa League contro la Roma, c'è l'interesse del Napoli di Gattuso che vuole rinforzarsi in quel ruolo. Ma ad essere d'ostacolo al club azzurro potrebbe essere proprio l'ex tecnico, Carlo Ancellotti. Infatti oltre al Chelsea, l'Everton è una delle società più interessate al forte classe '96.