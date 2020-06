Sky - Retroscena Mertens: Gattuso fondamentale per il rinnovo, rifiutati due club

Dries Mertens e il Napoli, una storia d'amore che continuerà almeno per altri 2 anni. Come riferito dalla redazione di Sky Sport è in corso lo scambio di documenti tra il belga e il club azzurro. Su 'Ciro' un ruolo fondamentale per la decisione di rinnovare l’ha avuta Gennaro Gattuso che l’ha reso protagonista dal suo arrivo a dicembre: l’allenatore ha spinto perché il Napoli e De Laurentiis facessero un passo in più verso il calciatore.

NIENTE DA FARE - Le tante voci di mercato su Mertens, circolate negli ultimi mesi, sono state tutte rispedite al mittente: Inter in Italia e il Chelsea in Premier League erano state le squadre più attente sulla situazione del belga.